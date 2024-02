Sanremo, Geolier rivela: "La prima sera guardavo Ibrahimovic. MI gasa tantissimo"

Geolier, reduce dal secondo posto a Sanremo, è stato seguito per tutta la durata della kermesse canora dalle telecamere de Le Iene. Il suo grande amico Nicola De Divitis, infatti, ha raccolto le emozioni - ma anche le paure - del giovane rapper napoletano nell'affrontare il Festival dove - per la prima volta nella storia dello stesso - ha portato un brano cantato completamente in napoletano.

L'esordio, racconta Geolier, non è stato semplice: come il titolo della canzone sbagliato dai presentatori o qualche passaggio nell'esecuzione del brano da rivedere. Ma cosa ha provato Geolier nello scendere le scale del teatro Ariston? "Guardavo Ibra - rivela il rapper - Mi gasava Ibra. Non so perché. Non mi sentivo così felice da un sacco di tempo".

Ricrodiamo che l'ex attaccante milanista - oggi dirigente - è stato ospite a sorpresa della prima serata, dopo l'esperienza dello scorso anno che lo ha visto addirittura co-conduttore al fianco di Amadeus.

VIDEO DEL SERVIZIO DELLE IENE