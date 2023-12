Geolier sul sagrato della Cattedrale di Napoli con Rosario Miraggio, Lucariello e tanti big per Dare Voce 2023

È tutto pronto per acclamare gli ospiti dell'edizione 2023 di "Dare Voce", evento ideato dal consigliere comunale Massimo Pepe per rilanciare i protagonisti del panorama musicale e artistico napoletano. L'appuntamento è per questo mercoledì, alle 18, con accesso gratuito.

A presentare la serata sarà un duo brillante e molto affiatato, costituito da Maria Mazza e Diego Di Flora.

Di gran pregio l'oggetto che costituisce materialmente il premio: un'opera in terracotta smaltata firmata dall'artista presepiale e restauratrice Tiziana D'Auria che riproduce il "sacro cuore" realizzato nel 2016 dall'orafo Massimo Argentiere per Dolce e Gabbana.

I premiati dell'edizione 2023

A ricevere il premio quest'anno saranno Geolier, Rosario Miraggio, Veronica Simioli, Gabriele Esposito, Rico Femiano, Gianluca Capozzi, Ciccio Merolla, Mavi, Ludo Brusco e Lucariello.

Alla serata parteciperà, con diversi esponenti dell'amministrazione comunale, anche il sindaco Manfredi: sarà lui a consegnare il premio a Geolier, il rapper per cui tutta Napoli tiferà al prossimo Festival di Sanremo, che ha fatto registrare un immediato sold out per il suo concerto in calendario a giugno 2024.

I partner dell'evento anche quest’anno sosterranno la Fondazione Santobono-Pausilipon con un contributo economico.