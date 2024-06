Geolier si trasferisce: acquistata villa da sogno con piscina panoramica

Geolier, eroe napoletano di Sanremo ed icona delle nostre possibilità di riscatto, lascia Secondigliano, dove è nato e diventato un rapper dal successo planetario per quei Campi Flegrei da cui ultimamente in tanti stanno fuggendo per paura del bradisismo. Decisamente una scelta in controtendenza che dimostra ancora una volta il carattere e la forza d'animo del giovanissimo cantante.

Villa da sogno

Geolier in queste ore ha infatti perfezionato l'acquisto di una villa da sogno, con panorama su Capri e sul Golfo più bello del mondo. Panoramica finanche la piscina.

In parco privato, la villa ultrapanoramica si articola su 3 livelli per circa 400 mq coperti: salone con cucina, quattro camere da letto, 7 bagni, terrazzi con gazebo attrezzato, palestra con vasca idromassaggio, sauna e circa 1500 mq. di scoperti con piscina a sfioro, l'immobile era nel portafogli della Knight Immobiliare, agenzia specializzata in immobili esclusivi