Genovese astrospaziale, il nuovo burger di Puok per il recupero e la valorizzazione del “Cimitero delle Fontanelle”

NAPOLI, 24 gennaio 2024 - PUOK, il lovebrand partenopeo, presenta GENOVESE ASTROSPAZIALE: un nuovo panino, dal nome intrigante e dal cuore profondamente napoletano. Dal 24 gennaio sarà nei due store del brand - al Vomero e al Centro storico – e per i primissimi giorni ad un prezzo speciale di 5 euro per sostenere il progetto di recupero del Cimitero delle Fontanelle dei Giovani Imprenditori e dell’Unione Industriali di Napoli. L’incasso delle vendite del burger, realizzate dal 24 al 28 gennaio, sarà infatti integralmente destinato a favore delle azioni di recupero di questo straordinario luogo pregno di storia e significato, fortemente identitario della cultura napoletana. Ancor una volta PUOK conferma il suo impegno a supporto dello sviluppo e della promozione del territorio: <>. Le azioni sinergiche di ripristino da parte di vari enti del territorio e le iniziative dei Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli e di PUOK consentiranno l’attesa riapertura nei prossimi mesi del Cimitero delle Fontanelle, l’antico ossario del Rione Sanità: un unicum, luogo dal fascino straordinario, dove nei secoli sono stati raccolti i resti di centinaia di defunti, dalla metà del Seicento all’Ottocento, senza nome e degna sepoltura, le cosiddette “anime pezzentelle” a cui il popolo tributa cure e devozione. <>. GENOVESE ASTROSPAZIALE è un panino naturalmente a base di genovese, la tradizionale ricetta napoletana, ma Egidio Cerrone, anima creativa del brand, non rivela altri ingredienti. Il nome tuttavia promette un’esperienza di gusto oltremisura, che supera l’immaginazione. <>, spiega Egidio Cerrone.