Gelato Day 2021: ecco il gusto dell'anno

ll 24 marzo si festeggia il Gelato Artigianale Day: l'unico alimento, spiegano gli organizzatori, cui il Parlamento Europeo abbia dedicato una giornata. Giunto alla nona edizione, l'appuntamento inaugura ufficialmente la "bella stagione". «E' dal 2013 che ogni 24 marzo si celebra il Gelato Artigianale - spiega Marco Miquel Sirvent, presidente di Artglace che ha promosso la giornata europea del gelato artigianale - quest'anno, per consentire a tutti, gelatieri e amanti del gelato, di festeggiare insieme, distanti ma uniti, il gelato day sarà virtuale». Dopo il lockdown, infatti, l'intera filiera si è reinventata e grazie al delivery ha trovato nuove strade per arrivare a destinazione, tanto da essere uno dei prodotti i cui ordini sono più cresciuti nell'ultimo anno.

Gusto 2021

Il gusto dell'anno 2021 si chiama "Mantecado" ed è stato scelto dalla Spagna: si tratta di una crema antica alla vaniglia, variegata con salsa d'arance e decorata con scaglie di cioccolato fondente che i maestri gelatieri della Campania hanno già iniziato a declinare in gustose varianti, ad esempio utilizzando latte di bufala oppure in versione semifreddo e in praline in crosta di cioccolato fondente.

Come prepararlo a casa

Per chi fosse curioso di scoprire come si prepara il gelato artigianale, tra le novità del 2021 c'è il nuovo canale YouTube del Gelato Day, che va ad affiancarsi alle pagine ufficiali della Giornata su Facebook e Instagram, con video e ricette dei mastri gelatieri di tutta Europa