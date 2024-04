La star social Gegè apre il suo primo locale: pizze, ragù e genovese gratis all'inaugurazione - VIDEO

C'è grande attesa per l'apertura del primo locale di Gegè. L'annuncio è arrivato dallo stesso food blogger che sui social ha mostrato le prime immagini della sua trattoria-pizzeria. Il locale si trova a Frattamaggiore in via Vittorio Emanuele III. Non si conoscono ancora i dettagli del menu, ma Gegè ha "spoilerato" che la pizza sarà la classica a ruota di carro.

L'apertura è prevista per lunedì 15 aprile alle ore 19. Per l'occasione, coloro che decideranno di prendere parte alla grande festa verranno omaggiati con pizze a portafoglio gratis e assaggi di genovese e ragù. Il video di Gegè è subito diventato virale e sono tanti i messaggi di auguri per lui e per il suo staff.