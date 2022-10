A Palazzo Reale la festa dell'anno - FOTO

Aria di festa, voglia di stare assieme e divertirsi ma senza mai perdere di vista l'obiettivo principale - richiamare l'attenzione sulla "questione donne" in tempi di crisi, per il WON Gala organizzato dalla Onlus Oromuto, guidata da Giada Filippetti, Amalia Giordano e Gennaro Bottigliero. La serata aveva infatti come mission raccogliere fondi per finanziare nuove attività imprenditoriali "rosa" nei quartieri più difficili della nostra città. Testimonial della serata, condotta dalla "iena" Nicolò de Devitiis assieme all’attrice napoletana Diletta Acanfora, le influencer legate a Napoli Nilufar Addati, Kyshan Wilson aka Kubra nella serie “Mare Fuori”, Fernanda Pinto, Mery Esposito.

Speciale live show della cantante Bianca Atzei e tanti "ospiti speciali" tra cui il gruppo Casa Surace, la cantante e attrice Anna Capasso, la conduttrice Maria Mazza, alcuni fra i protagonisti delle serie Mare Fuori e di Un posto al sole. Visti, tra i tantissimi presenti, in rigorosissimo ordine casuale: