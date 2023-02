Gaiè: 18 anni "in.canto"

Diventa maggiorenne Gaiè, all'anagrafe Gaia Petino, ascoltata e ammirata su molti importanti palchi cittadini dopo il successo del suo singolo d'esordio "Solo te".

Per l'ingresso nella maggiore età, Gaiè ha scelto la Casa della Musica Federico I, dove ha voluto la sua grande famiglia: innanzitutto il papà Pier Paolo Petino, giornalista di lungo corso, in un impeccabile smoking, la mamma Francesca Scognamiglio, press agent e media pr, e la sorellina dodicenne Giada che ha mostrato già un solido talento nella realizzazione di video "emozionali"; quindi gli amici di sempre iniziando da Martina Iorio, arrivata da Milano, e Luca “Sangre” Messina, Francesco “Emmef” Muto, Solomon Amendola, Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Christopher Vanni Ranno; il suo produttore Massimo JRM Jovine con D4F0ur Valerio Jovine, Giuseppe Spinelli e Antonio Esposito; il direttore artistico di Radio Marte e talent scount Gianni Simioli; il rapper campano Sony Plug con Tony The Thief; l’attore Davide Scafa; il cantautore Roberto Lama; l’esperta di marketing Beatrice Gigli.

Circa 100, complessivamente, gli ospiti che sono stati accolti in un vero Casino Royale, stile anni ’60, con tanto di tavoli da gioco.

Voce calda e sensuale, nata per il palcoscenico, Gaiè ha aperto la festa dal palcoscenico cantando l'ultimo singolo “Un po’ di nostalgia”, eseguito per la prima volta live in Piazza Plebiscito, tra gli opening act del concerto di Rkomi per il Capodanno a Napoli e poi dal palco della 5a edizione di Sannità -ta -ta. Ad esaltare la bellezza di Gaiè la mise - corpetto di strass e georgette, abbinato a pantaloncino e lunga gonna in tulle - e il maquillage (smokey eyes e cristalli). Quindi via alla festa in stile "Casinò Royale", con tanto di tavoli da gioco e allestimento in perfetto stile anni '60, finger food e torta spettacolare