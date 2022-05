Sex symbol con Tinto Brass, Gaia Zucchi torna con il reality napoletano

Un profondo e ben realizzato reality di Otto Channel Tv (visibile sul digitale terrestre al 696) riporta prepotentemente in tv l’attrice Gaia Zucchi, sex symbol degli anni ‘90 lanciato dal maestro dell’erotismo Tinto Brass nella pellicola cult “Fermoposta”.

L’asso nella manica, forse, la produzione del programma neanche sapeva di averlo, ma guardando le prime puntate di “Prenditi cura di Me” ai cultori cinefili e di spettacolo non è affatto sfuggita la presenza di Gaia, trasferitasi per continuare a fare l’attrice tra la Romania, la Turchia e la Polonia a partire dai primi anni 2000, ed ora tornata sotto i riflettori di una delle televisioni più seguite del Sud Italia. L’obiettivo dell’interessante esperimento è rinascere prendendosi cura di sé attraverso i ripetuti incontri e le molteplici lezioni che i concorrenti andranno ad affrontare, affiancati dai migliori professionisti del settore. La squadra di generosi coach - dallo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino alla nutrizionista Assia Venturelli, al personal trainer Francesco Pappadia - appare sempre centrata ed equilibrata e dotata di rara empatia e verità.

Ad oggi, sotto la socievole ma decisa guida di Rosanna e Valentina Vigorito, proprietarie del Caravaggio Sporting Village di Napoli, hanno preso parte ai casting più di 200 candidati che, selezione dopo selezione, sono diventati i 10 protagonisti che andremo a conoscere nel corso delle rimanenti puntate. Piacciono il tono garbato, gli argomenti affrontati senza alcun tabù, la conoscenza di storie personali, per la maggior parte drammatiche, a cui, invece di persistere nel torbido, si fornisce una chiave di lettura, una speranza, una volontà di riprendere in mano la propria esistenza, arrivando sapientemente accompagnati in fondo al tunnel, per una risalita ed una vittoria da condividere. E che tutto questo sia stato raccolto e compreso oggi da una splendida cinquantenne come Gaia Zucchi, abituata a ben altri lucenti palcoscenici (dal Maurizio Costanzo Show, ai programmi con la mitica Maria Giovanna Elmi, dalle fiction di successo ai tributi che la Rai le ha dedicato, attraverso gli show prodotti dall’inaffondabile Adriano Aragozzini, alle riviste di mezzo mondo che l’hanno pubblicata a più riprese) è sinonimo di una grande umiltà e rispetto del pubblico.

Anche per le star passano gli anni, anche per loro il corpo cambia (e non è detto che sia un male) ed il volto si trasforma, non c’è pozione magica che tenga, è normale che accada e, nella normalità, Gaia, accetta di presentarsi senza filtri, tanto nei suoi “difetti”, quanto in quello che ancora adesso esprime: una insana, incurabile, contagiosa e sferzante “voglia di vita”!