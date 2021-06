Torna Gabry Chef: chi salirà sul palco per cantare, ballare e cucinare per il sociale

Dedicata ai ragazzi di Forcella l'edizione 2021. Tra le new entry in palcoscenico Rossella Paliotto, presidente della Fondazione BancoNapoli

Dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia, torna più frizzante, intrigante e coinvolgente che mai “Gabry chef”, lo spettacolo teatrale e culinario dedicato al sociale che nasce da un'idea di Gabriella Fabbrocini, direttore della Dermatovenereologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e componente della Commissione nazionale per la medicina di genere.

Gabry Chef

L’evento si caratterizza per la sua formula originale e accattivante che tra alta cucina, buona musica, ballo e sano divertimento, richiama le forze migliori della città ad attivarsi per aiutare e sostenere progetti sociali. L’appuntamento è per lunedì 21 giugno, con inizio alle ore 20.00, al Teatro Sannazzaro. In scena, come sempre, imprenditori, medici e professionisti guidati dallo straordinario e severissimo Riccardo Canessa nella doppia veste di regista e protagonista.

Chi sarà in scena

Con le coreografie di Misterdancing, oltre alla Prof. Fabbrocini e al Maestro Canessa, in scena vedremo tra gli altri come new entry Rossella Paliotto presidente della Fondazione Banco di Napoli, Anna Maria Ziccardi presidente della Fondazione Santobono Pausillipon, Giusy Lanni viceprefetto di Avellino, il giudice tributario Francesco Todisco, la stilista Gabriella de Lero, la direttrice della casa d’aste Blindarte Anna Cesare, il dentista Beatrice Sangiovanni, il primario otorino Enzo de Maio, l’ avvocato Antonella Nardone.

Tra i giurati spiccano i nomi del rettore della Federico II Matteo Lorito, i giornalisti Enzo D’Errico direttore del Corriere del Mezzoggiorno con la moglie Laura Valente, già direttrice della Fondazione Donnaregina-Museo Madre, Santa di Salvo (Il Mattino) e Anna Paola Merone (Corriere del Mezzogiorno), l’imprenditrice Anna Normale della ditta Scaturchio, Carmine de Gregorio chef amatoriale.

A gran richiesta tornano a cantare Francesco di Palma e Massimo Gentile, mentre tra i ballerini vedremo la Prof. Momina Condorelli, responsabile del Programma Erasmus per la Federico II, la dottoressa Renata Piccinino incontrastata prima ballerina, il trio di avvocati Gava - Gabriele , Luigia e Celeste, l’ architetto Giordana De Cesare, il primario ortopedico Carlo Ruosi con la moglie Enrica e ancora Pachi Manganiello, Pasquale Nugnes, Emilia e Giancarlo Graziani, Patrizia Docimo, Lucia e Nicola Mosanghini, Marisa Abbate, Giulia Gargiulo e Grazia Biggiero splendida animatrice delle prove di Gabrychef tutte realizzate sul suo splendido terrazzo.

La serata 2021, che vuole sottolineare la ripresa post Covid, è dedicata a “Forcella” dove la Dermatologia federiciana ha avviato uno “sportello rosa” dedicato all’ascolto e alla prevenzione in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli. I fondi andranno infatti ai ragazzi del quartiere come contributo per la colonia estiva