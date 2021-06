A cena con gli amici di Gabriella Fabbrocini: l'evento (e le foto)

Sotto la guida del talentuoso regista Riccardo Canessa, imprenditori, professori universitari e professionisti di ogni ambito sono andati in scena al Teatro Sannazaro per cantare, ballare e cucinare all'insegna dell'allegria, del desiderio di stare - finalmente - assieme e, soprattutto, di contribuire ad una giusta causa raccogliendo fondi per le attività a sostegno dei ragazzi di Forcella.

E' stata così davvero un successo strepitoso l'edizione '21 di Gabry Chef, ormi consueto appuntamento organizzato da Gabriella Fabbrocini, direttore della Dermatologia della Federico II di Napoli oltre che componente della Commissione nazionale per la Medicina di genere, per rilanciare temi di grande attualità sociale.

Il cast dello spettacolo

Con coreografie di Misterdancing, sotto la guida della vocal coach Cinzia Esposito (voce straordinaria in Sister act) in scena con la Prof. Fabbrocini e il maestro Canessa, l'imprenditore Francesco Di Palma, il medico Massimo Gentile e l'avvocato Gabriele Gava come cantanti. Fra i ballerini la Prof. Momina Condorelli responsabile del Programma Erasmus per la Federico II, la dottoressa Renata Piccinino, Pino e Annantonia Ciotola che gareggiano dal primo Gabrychef edizione 2015,l’architetto Giordana De Cesare, il primario ortopedico Carlo Ruosi, la dentista Enrica De Sanctis. Applausi per Paky Manganiello superbo Don Josè in passo a due con Emilia Pugliese, Patrizia Docimo, Lucia e Nicola Mosanghini, Marisa Abbate, Giulia Gargiulo, Simona Lanzillo e Maria Grazia Biggiero, animatrice delle prove di Gabrychef tutte realizzate sul suo terrazzo con supporto culinario del marito, rivelazione assoluta Pasquale Nugnes nei panni di Dan Aykroyd in «Every body needs somebody to love» in coppia con Canessa/Belushi. Esilarante siparietto con Fabrizio Pallotta, marito di Gabriella, e Giancarlo Graziani in abito da suora per un frizzante Sister Act, Simona Creazzola, direttrice della farmacia ospedaliera Asl Napoli 1, straordinaria interprete con la bellissima Luigia Gava del brano degli Abba Mamma Mia. Dietro le quinte l’avvocato Marialaura d’Angelo, deus ex machina per la riuscita della serata.

Ai fornelli

Tre le squadre ai fornelli: in una la presidente della Fondazione Banco di Napoli Rossella Paliotto con la presidente della Fondazione Santobono Pausilipon Anna Maria Ziccardi, il viceprefetto di Avellino Giusy Lanni e l'imprenditore Gianluigi Forquet; in un'altra il magistrato tributario Francesco Todisco e con la direttrice della casa d’aste Blindarte Anna Cesare, l’ avvocato Antonella Nardone e l’otorino Vincenzo De Maio; nella terza la stilista Gabriella de L'Ero con la dentista Beatrice Sangiovanni, Francesca Schiavo e l'odontoiatra Bruno Abbruzzese. Presidente della giuria, in cui c'erano tra gli altri l’imprenditrice Anna Normale e le giornaliste Santa di Salvo e Anna Paola Merone, il rettore della Federico II Matteo Lorito.