Da Gaaastronomia la "marenna" diventa deluxe

Martedì 23 gennaio aprirà i battenti un nuovo locale in via Ferdinando del Carretto. Si tratta di Gaaastronomia, salumeria che proporrà la napoletanissima "marenna" in formato deluxe. Tante le varietà di panini offerti con prodotti a chilometro zero, ma non solo, con costi che oscilleranno tra gli 8 e i 10 euro. Possibilità sia di asporto che di mangiare all'interno del locale.

Il locale nasconde anche qualche sorpresa, una stanza segreta speciale, la cui funzione verrà svelata nelle prossime settimane.