Ruba in una nota pizzeria del quartiere, le immagini finiscono sui social: "Che gentaglia" - VIDEO

Un uomo è stato ripreso dalle telecamere di una nota pizzeria di Miano mentre portava via dalla stessa un salvadanaio. Le immagini, diventate subito virali sui social, sono state condivise anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la segnalazione.

"Ormai rubano di tutto senza farsi scrupoli di noi che facciamo tanti sacrifici per tirare avanti. Questo individuo ha portato via un salvadanaio dalla pizzeria di un mio amico a #Miano. Che gentaglia.”, si legge nella segnalazione giunta a Borrelli. Tanti i messaggi di condanna per il gesto.