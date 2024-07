Furto in una delle sedi di Errico Porzio: le immagini virali. Il pizzaiolo: "Non so se ridere o piangere"

Sui social è diventato virale un video pubblicato da Errico Porzio. Il noto pizzaiolo ha raccontato di vaer subito un furto - molto particolare - nella sua sede di "Porzio....ni di pizza" a Torre del Greco. "Non so se ridere i piangere", ha commentato Porzio che non riesce a spiegarsi il perché del furto.

In sostanza, un uomo - agendo di notte - ha approfittato della chiusura del locale per portare via la sagoma di Errico Porzio. La sagoma, ha spiegato Porzio, fa parte dell'arredamento di tutte le sedi e permette ai suoi fan di potersi scattare un selfie.

L'arredamento viene lasciato all'esterno per evitare troppi spostamenti, ma qualcuno - misteriosamente - ne ha approffitato per portare via l'immagine del noto pizzaiolo. Porzio ha anche mostrato le immagini del furto chiedendo ai suoi tanti fan cosa ne pensasssero.