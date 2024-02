Furto a casa di Rita De Crescenzo: "Come è possibile? Aiutatemi" - VIDEO

Rita De Crescenzo avrebbe subito un furto a casa. La nota tiktoker, in un video, qualche giorno fa, ha raccontato di aver subito un furto mentre lei era fuori casa, mostrando anche alcune immagini.

"Signori ho una brutta notizia. Non mi sto sentendo bene. Ho una casa sfasciata. Non so cosa sia successo, ma penso sia successo qualcosa di brutto. Non ho neanche la forza di parlare. Mi hanno rubato. Ma veramente si fa una cosa di queste? Ci renbdiamo conto? Io questa sera dove vado?", ha detto la tiktoker.

Nei video successivi, la De Crescenzo ha spiegato di avere a disposizione le immagini di videosorveglianza, mostrando anche alcuni frame. Tuttavia c'è chi dubita della veridicità del racconto e crede che si tratti solo di "una trovata pubblciitaria".