Scappa dal canile per tornare "a casa": la commovente storia di Furia

Sui social è diventata virale la storia di Furia: il cane scappato dal canile di Caste Volturno per tornare nella "sua" Calvizzano. A raccontare la sua storia è il sindaco del comune napoletano, Giacomo Pirozzi, con un post social. Queste le sue parole: "Ecco “Furia”. Guardate quanto è tenero, dolce, ha un viso troppo buono. Ho ricevuto le foto dalla signora che si sta prendendo cura di questo fantastico cagnolone di quartiere. Si fa accarezzare da tutti, grandi e piccini, ha bisogno di affetto, di sentirsi amato e nella zona che frequenta lo stanno inondando di affetto.

La sua storia ha emozionato il mondo dei social. Anche noi fin da subito ritenevamo che questo racconto dovesse essere diffuso per sensibilizzare tutti. Anche io ho conosciuto un aspetto molto importante: anche i cani hanno un forte senso di appartenenza, si legano ai territori, si legano alle persone, si legano al luogo in cui vivono. È scappato dal canile, ha rotto la gabbia, ha superato il muro di recinzione e da Castelvolturno è tornato a Calvizzano. Incredibile. Grazie per la bella lezione di vita. Altri 10, 100, 1000 “Furia”. Da quelle parti lo chiamano “Stellone”".