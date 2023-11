Piazza Mazzini, h 23.00 circa: bloccano il traffico e sparano fuochi d'artificio

Forse le avevano acquistate sperando in una gloriosa vittoria del Napoli che giocava contro il Real Madrid oppure erano per il compleanno di qualcuno o più semplicemente per uno "sfizio", fatto sta che nella sera tra mercoledì e giovedì dei giovani hanno collocato diverse batterie di fuochi d'artificio in mezzo alla strada, a piazza Mazzini, proprio davanti al semaforo che segna lo sbocco sulla piazza di Corso Vittorio Emanuele.

Come se fosse la cosa più normale del mondo - racconta un nostro lettore che ha girato il video e scattato delle foto - quando il semaforo è diventato verde i ragazzi hanno fatto segno alle auto di non ripartire e hanno dato "fuoco alle polveri".

Finiti i giochi pirotecnici, da quello che mostrano le immagini molto belli ma comunque pericolosamente vicini ai palazzi, hanno quindi consentito alle auto di riprendere la marcia con la stessa tranquillità con cui le avevano fermate.