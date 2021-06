Funivia del Faito: open day il 25 giugno

Primo open day per la funivia del Faito

Dall'azzurro del mare del Golfo fino al verde del Parco dei Monti Lattari: è un viaggio spettacolare tra due panorami mozzafiato, quello che consente di compiere la Funivia del Faito gestita da Eav. La cosiddetta "panarella" compie il percorso in 8 minuti, salendo a quota 1.100 metri.

"Per celebrare l'arrivo dell'estate - spiega il presidente dell'Ente Umberto De Gregorio - abbiamo deciso di organizzare un open day, con viaggio gratuito e visita guidata agli impianti": per un giorno, dunque, il prossimo 25 giugno, l'esperienza sarà completamente gratuita. Per accedere è necessario prenotarsi sul portale www.eavsrl.it indicando numero di persone e corsa scelta tra quelle proposte e/o disponibili.

Per l'occasione il personale di Eav accompagnerà gli ospiti in una visita guidata agli impianti della Funivia illustrando il meccanismo che anima la Funivia e la sala comandi (Info, orari delle corse e prenotazioni su www.eavsrl.it)