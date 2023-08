Frittata con sorpresa: ecco l'ultima creazione di Nonno Enzo - VIDEO

“La Frittata di Patate di Nonno Enzo. Un piatto povero che il nonno ha reso speciale aggiungendo un ingrediente speciale. Godetevi lo spettacolo”. Così il noto pizzaiolo Vincenzo Capuano presenta la video-ricetta di suo nonno su Facebook.

Un video però che non ha messo d'accordo tutti questa volta: “Rispetto per il nonno ma questa frittata è un disastro”. E ancora: “Nonno vai sulle pizze, la frittata non è cosa tua”. Non mancano i commentatori soddisfatti: “Brutta, ma sicuramente buonissima”.