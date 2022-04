Franco Ricciardi tra i ragazzi del calcio popolare: l'incontro allo Scugnizzo Liberato

Bel gesto in arrivo per Franco Ricciardi, da sempre vicino alle realtà popolari e ai giovanissimi che vivono nei quartieri di Napoli. Il cantante napoletano incontrerà infatti sabato 30 aprile dalle 18, allo Scugnizzo Liberato, le squadre di calcio popolare reduci dal torneo che si è appena concluso.

Lo farà alla sua maniera, raccontandosi, ricordando ai giovanissimi la sua storia, le sue origini e rispondendo a tutte le curiosità che gli verranno poste. Subito dopo il dibattito ci sarà un live in cui suonerà e canterà molte delle sue canzoni più famose. Seguirà dj set.

L'evento di sabato è solo il primo di una serie di incontri finalizzati a raccogliere fondi per portare i bambini e le bambine sia a Paestum che a Castel di Sangro, sedi delle prossime selezioni nazionali di calcio a cui le squadre dello Spartak si sono qualificate. Lo Spartak San Gennaro infatti è la prima realtà di calcio popolare della nostra città dedicata liberamente e gratuitamente ai bambini e alle bambine, in particolare a quelli provenienti da famiglie che non potrebbero permettersi i costi delle scuole calcio.