Paolantoni esalta il Napoli: "Ora chi l'adda avè 'ncopp' ê recchie?" - VIDEO

Grande festa a Napoli per la vittoria degli azzurri di Spalletti contro l'Ajax. La compagine partenopea, capace di rifilare 10 reti in otto giorni agli olandesi, è certa della qualificazione agli ottavi di Champions League. La vittoria è stata festaggiata anche da diversi nomi noti dello spettacolo. Tra questi c'è Francesco Paolantoni che, in un nuovo video postato sui social, a pochi minuti dal fischio finale, ha detto: "Ora chi l'adda avè 'ncopp' ê recchie?". Il video, diventato subito virale, ha raccolto decine di commenti dei fan divertiti.