Paolantoni resta "imbottigliato" in Autostrada: lo sketch è esilarante - VIDEO

Nuovo video social per il comico partenopeo

Nuovo video social per Francesco Paolantoni che questa volta resta bloccato in Autostrada. Le immagini mostrano le immagini del traffico, con Paolantoni che - da fuori campo - commenta la scena. Lo sketch è molto divertente e in pochi minuti è diventato virale, con tanti commenti. Da un lato c'è chi ride della scena, dall'altra - però - c'è anche chi "solidarizza" con il comico rimasto imbottigliato.