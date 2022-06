Paolantoni manda in "tilt" i fan: "Indovinate cosa sto dicendo" - VIDEO

Nuovo video sui social per Francesco Paolantoni. Il comico partenopeo, come già ha fatto qualche giorno fa, ha mandato in tilt i suoi followers, chiamati a seguire un labiale e capire cosa sta dicendo. Le immagini sono diventate subito virali e gli utenti divertiti hanno provato a rispondere. Qualcuno ha indovinato, qualcuno ci è andato vicino... ma tutti sembrano aver apprezzato il "gioco" di Paolantoni che non smette mai di stupire.