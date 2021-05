Paolantoni col gesso: "Il medico si è preso il dito con tutta la mano"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosa è successo a Francesco Paolantoni? Il noto attore partenopeo è comparso in un video, diffuso via social, col gesso al braccio. L'attore non spiega cosa gli sia capitato, ma dalle sue parole si deduce che sia stato colpito da un'infortunio al dito. Preoccupati i followers che a decine hanno commentato il video.

Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Mi dispiace mentre lo dicevo ho visto i tuoi occhi pieni di lacrime io ti faccio i miei auguri per la tua guarigione non ti preuccupare che passerà basta che stai sereno e positivo come sai essere".