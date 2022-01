Paolantoni alle prese con il Green Pass: l'ultima esilarante gag del comico napoletano

La simpatica gag è stata diffusa via social dallo stesso attore

Francesco Paolantoni e il Green Pass. Il comico napoletano alle prese con il controllo del certificato verde è al centro di una esilarante gag condivisa via social. Nel video, all'attore partenopeo viene continuamente controllato il Green Pass nel giro di pochi secondi scatenando "l'ira" dello stesso. Le immagini, in pochi minuti, sono diventate subito virali, facendo registrare un boom di like e commenti.