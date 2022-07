Paolantoni, messaggio ai freddolosi: "Bello il caldo, eh? Dovete squagliare" - VIDEO

Francesco Paolantoni, come tutti i napoletani, è alle prese con il gran caldo di questi giorni. Tuttavia, il comico partenopeo, ha trovato il modo di strappare un sorriso ai suoi tanti followers. Sui social, infatti, ha postato un nuovo video nel quale dedica un pensiero ai "freddolosi". "Bello il caldo, eh? Dovete squagliare", dice Paolantoni in napoletano. Il video, molto divertente, in breve tempo ha fatto registrare un boom di like, commenti e condivisioni, diventando subito virale.