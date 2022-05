Paolantoni e Biagio Izzo a Basilea: "È caduta una cosa e se so' scetat' tutti quanti" - VIDEO

La coppia di comici in giro per la città svizzera

Dopo Francoforte, dove hanno vestito i panni di due "artisti di strada", Francesco Paolantoni e Biagio Izzo si sono spostati a Basilea. I due comici napoletani, accompagnati da una terza persona, sono andati in giro in tarda serata per la città, restando sorpresi dal fatto che le stesse strade risultassero deserte.

Mentre Paolantoni parla di "pace" a Biagio Izzo cade il cellulare e lui commenta: "Indimen è caduta una cosa a Biagio Izzo e se so' scetat' tutti quanti". Il video, condiviso sui social, è molto divertente e in poche ore ha fatto registrare un boom di like e condivisioni.