"Mamma mia", Francesco Da Vinci spopola su Youtube|VIDEO

Mamma Mia, la nuova release di Francesco Da Vinci, è ispirata alla traccia omonima del rapper belga Dyce e del producer kazako The Limba. In poche ore sui social, ha polverizzato le visualizzazioni degli originali, accelerando vertiginosamente fino all'uscita ufficiale.

Francesco Da Vinci è nato a Napoli, figlio e nipote d'arte. Da promessa del calcio, sceglie la musica e nel 2014 partecipa, all’insaputa del padre Sal, ai provini per lo spettacolo di Alessandro Siani, “Stelle a metaÌ€”, entrando nel cast con un ruolo da protagonista. Nello stesso anno debutta al Teatro Augusteo di Napoli. Nel 2015 partecipa allo spettacolo “Se Amore eÌ€ Revolution”, in cui presenta “Amo l’Amore”, brano che per diverse settimane mantiene il primo posto nella classifica nazionale indipendenti di Radio AirPlay. Viene successivamente ingaggiato da Rai Cinema e Tunnel Produzioni per il film “Vita, Cuore, Battito” al fianco degli Arteteca. Nel 2016 entra a far parte del cast di Gomorra - La Serie per le riprese della terza stagione. Nel 2018 esce il suo nuovo singolo “Sul Io” che lo vede come autore e cantante. Nello stesso anno entra a far parte della Nazionale Italiana Cantanti e pubblica il suo primo EP digitale contenente 5 tracce inedite intitolato “Origini”. Nel 2019 prende parte alla quarta stagione di “Gomorra”, come attore ma anche come cantante, con due brani nella colonna sonora della in coppia con Livio . In seguito nel mese di Giugno pubblica altri due .