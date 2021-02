Nuovo amore per Francesca Fioretti? E' un giocatore dell'Inter

Francesca Fioretti, ex partecipante napoletana del Grande Fratello ed ex compagna dello scomparso Davide Astori, calciatore della Fiorentina, già difensore del Cagliari e della nazionale italiana, da cui ha avuto una bambina, per il settimanale "Chi" avrebbe un nuovo amore.

Il nuovo amore di Francesca

Francesca Fioretti sarebbe fidanzata con Kolarov, giocatore dell’Inter che, accanto alla bella napoletana, sembra aver trovato la serenità.

I due sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale "Chi" per il quale la storia durerebbe già da qualche mese