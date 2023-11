Un po' di Napoli in "Fragili" con Misticone e Abbacuccio

C'è anche un po’ di Napoli nella fiction "Fragili" - di cui lo scorso 30 ottobre è stato registrato il primo ciak - che andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prossima primavera. Del cast fanno parte infatti anche Salvatore Misticone e Mino Abbacuccio.

Classe 1982, napoletano doc, una laurea in Economia e commercio messa nel cassetto, Mino Abbacuccio artisticamente nasce nel 2001 come artista di strada e nel 2007 si avvicina al mondo del Cabaret iniziando a frequentare i primi laboratori teatrali. Nel 2009 approda al Laboratorio “Sipariando” presso il Teatro Tam di Napoli dove ancora oggi si esibisce. Nel 2010 entra a far parte del gruppo di Made in Sud e diventa subito uno dei protagonisti di una delle più amate e seguite trasmissioni televisive targate Rai. In questi anni ha ottenuto diversi e importanti riconoscimenti professionali.

Classe 1945, dopo una lunghissima gavetta nel mondo dello spettacolo, Salvatore Misticone ottiene il suo grande successo interpretando il signor Scapece in Benvenuti al Sud (2010) di Luca Miniero, con Claudio Bisio e Alessandro Siani; ancora nel sequel Benvenuti al Nord (2012), e nel pluripremiato film di Matteo Garrone Reality, dove interpreta il ruolo di un calzolaio, e nel 2013 ancora con Alessandro Siani che debutta alla regia con Il principe abusivo.

La nuova miniserie Mediaset dal titolo Fragili è prodotta dalla Sunshine Production che all’attivo ha numerose produzioni di successo come, ad esempio, Una mamma all’improvviso sempre su Canale 5. Fragili affronta un argomento sociale con atmosfere agrodolci e un cast d’eccezione: Massimo Dapporto, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Maurizio Mattioli, Irene Ferri, Raniero Monaco Di Lapio, Crisula Stafida, Barbara Alberti, Francesco Casibba, Pepe Lin, Shaen Barletta, Abduul Cisse, Andrea Verticchio. La regia è affidata al veterano Raffaele Mertes.

La trama si ispira a una vicenda realmente accaduta: un gruppo di anziani viene improvvisamente sfrattato dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia. Dopo un'iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un'unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati. I protagonisti scoprono così che mettendo insieme le reciproche fragilità man mano diventano sempre più una cosa sola, gli uni per gli altri. Le musiche originali sono del maestro Vincenzo Sorrentino.