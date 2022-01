Campi Flegrei: VI edizione del concorso fotografico nazionale

VI edizione del Concorso fotografico nazionale con mostra finale, finalizzato alla conoscenza dei Campi Flegrei e del suo immenso patrimonio paesaggistico, naturalistico ed archeologico, promosso dall'associazione Flegrea PHOTO

Le novità 2022

Il concorso, che ha avuto in qualità di presidenti di giuria il maestro Mimmo Iodice, Fabio Donato, Antonio Biasiucci e Attilio Lauria, quest’anno si tiene in collaborazione con il Parco Archeologico Campi Flegrei e con il patrocinio dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e presenta una più che interessante novità: è infatti articolato in 3 sezioni con specifici percorsi formativi di accompagnamento alla partecipazione: uscite, workshop e weekend fotografici, con la possibilità attraverso la speciale “MyFleg card” di ingresso illimitato per un anno nei quattro siti del circuito flegreo del Parco: Museo Archeologico Campi Flegrei nel Castello di Baia, Parco Archeologico di Cuma, Terme Romane di Baia e Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.

Il tema

Per l'edizione 2022 il tema è TERRAMADRE riaffiora la vita, "interpretabile - come spiega il presidente dell'associazione Flegrea PHOTO FrancescoSoranno - attraverso la rappresentazione fotografica dei tanti luoghi archeologici di cui il nostro Paese è ricco, luoghi e siti custodi delle nostre origini, terre di segni, memorie, rammenti, terre antiche, terre di storie, terre di bellezze e identità, terre di radici collettive".

La giuria

In giuria

Luigi SPINA | fotografo artista, Presidente Giuria

Fabio PAGANO | direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

I termini

La possibilità di iscrversi ai percorsi formativi è fino al 13.02.2022 ;

Le fotografie dovranno essere inviate entro il 31.05.2022

| premi

4 i premi in palio