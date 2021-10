Al cimitero dopo il matrimonio: lo scatto diventa virale, ma non mancano le critiche

In poche ore è diventato virale lo scatto di una coppia di sposi al cimitero di Lettere. Un episodio molto emozionante con lo sposino che ha portato la sua amata dalla madre, purtroppo scomparsa per una leucemia quando lui era piccolissimo, alla quale avrebbe dedicato anche una lettera. Così Patrizio e Regina, 27 e 23 anni, sono diventati protagonisti del web dopo che il fotografo Antonio Gargiulo ha postato l'immagine sui social.

"Ci sono immagini, momenti ...che non possono essere commentati.. Ieri mi son ritrovato li con voi in un momento speciale, intimo e pieno d'amore.... osservavo cercando di raccontare l'amore di un figlio verso una mamma diventata angelo... GRAZIE di cuore Patrizio Giordano per la grande emozione che mi hai fatto vivere..", ha scritto il fotografo.

Come detto la foto è diventata virale, ma non sono mancate critiche. Maria, ad esempio, ha scritto: "È la seconda foto che vedo in pochi giorni di sposi in un cimitero. È una "trovata" dei fotografi?gli sposi possono andare prima o dopo a pregare e ringraziare i loro cari.entrare vestiti da sposi in un cimitero per me è solo spettacolo. Il dolore è muto e riservato". O ancora, c'è il messaggio di Pina: "Come siamo caduti in basso, ormai tutto è ostentazione".