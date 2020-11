Come eravamo: una mostra fotografica e sonora per riscoprire la Napoli del primo Novecento

Taglio del nastro per la mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana che raccoglie 40 scatti che raccontano la Napoli di inizio ‘900 con la soggettiva dei primi fotografi partenopei e 18 - coeve - canzoni di autori partenopeo. Visitabile via Skype e WhatsApp, la mostra si propone come iniziativa di resilienza culturale.

Allestita con il contributo della Regione Campania, era stata pensata per essere visitata in presenza, presso la sala concerto di piazza Museo. Le ultime vicende legate alla pandemia hanno però costretto i curatori, Mimmo Matania e Pasquale Cirillo, a rivederne la modalità e a decidere di utilizzare le piattaforme di video-messaggistica istantanea per offrire visite guidate via smartphone e via pc. “Dopo i concerti in streaming di marzo, continuiamo a declinare in chiave digitale la nostra attività” spiegano Matania e Cirillo “La tecnologia può sostenere il rilancio della canzone napoletana se utilizzata come strumento di diffusione e promozione".

Come funziona

Per accedere sarà sufficiente inviare una mail a mostra@napulitanata.com e prenotarsi, lasciando i propri riferimenti telefonici. All’orario del giorno concordato (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18), i ragazzi dell’Associazione chiameranno il visitatore su Skype e compiranno con lui il percorso espositivo, sfruttando appunto la telecamera dello smartphone o quella collegata al pc. Sono anche previste visite collettive, cioè con più visitatori collegati contemporaneamente, in questo caso sarà utilizzato l’applicativo Teams.

Le canzoni della mostra

Le diciotto canzoni scelte per accompagnate la mostra sono: