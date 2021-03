Foto di genitali maschili nella posta social, la denuncia dell’influencer napoletana

La denuncia di Zia Flavia: "Quest'uomo crede che io sia un oggetto sessuale e per questo mi usa come tale, senza il mio consenso"

Foto di genitali maschili inviate da un uomo nella posta social. E' quanto denunciato dall’influencer napoletana Zia Flavia Foodnboobs sulla sua pagina Facebook.

"Questo signore ha deciso di violentarmi - scrive Zia Flavia - costringendomi a vedere i suoi genitali. Lui non mi considera un essere un umano, non pensa che io possa spaventarmi, restare turbata e ferita. Lui crede che io sia un oggetto sessuale e per questo mi usa come tale, senza il mio consenso".