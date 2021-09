Quattromila metri quadrati dedicati al food: ecco Food Hall della Stazione Centrale

Grazie all'intervento di restyling e riuso, Napoli Centrale si trasforma in un punto d'incontro con servizi di alta qualità al centro della Città

Un'area di 4.000 metri quadrati dedicata al food per cittadini e viaggiatori nella Stazione Centrale di Piazza Garibaldi: affacciata sui binari e sull’atrio storico, completamente permeabile ai flussi, sarà inaugurata questo giovedì, 16 settembre, dall'amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail, Alberto Baldan, e dai vertici delle istituzioni regionali e locali.

Dopo il taglio del nastro di rito, a partire dalle ore 14.00 l'area food sarà aperta al pubblico.

Restyling, riuso e recupero

La realizzazione della nuova area dedicata al comfort di cittadini e viaggiatori è il frutto di un grande intervento di restyling che ha consentito di recuperare spazi in disuso e di valorizzare elementi architettonici di grande importanza, realizzando nel contempo un nuovo collegamento tra stazione e città e recuperando alla vivibilità una parte fortemente degradata di Corso Novara.

Napoli Centrale è la terza stazione ferroviaria d'Italia per flussi ed è l'hub intermodale più importante in Campania e grazie alla nuova Food Hall e all'intervento di restyling, si trasforma in un punto d'incontro con servizi di alta qualità al centro della Città.