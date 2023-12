Lunghe file da Nennella: il nuovo locale ha già conquistato tutti

Buona la prima per Nennella che oggi ha aperto al pubblico nella nuova sede di piazza Carità. La pioggia, infatti, non ha fermato turisti e napoletani che hanno letteralmente preso d'assalto il nuovo locale della storica trattoria.

Ricrodiamo che Nennella ha lasciato la sede storica dei Quartieri Spagnoli, ampliando gli spazi per accogliere più persone. L'apertura era in programma la scorsa settimana, ma a poche ore dall'evento un incendio ha costretto Ciro e i suoi a rinviare tutto.

Dopo aver rimesso in sesto il locale, lo staff già ieri sera ha accolto tanti amici per una degustazione della famosa pasta e patate con la provola e per un brindisi ben augurante. "Il ristorante dei Quartieri ha un posto del mio cuore - ha affermato il titolare Ciro Vitiello - ma il futuro è qui e siamo commossi per l'affetto dimostrato dalla gente e dalle autorità".