Pennisi, per le strade della città, "incanta" con le sue percussioni: le immagini

Tour a Napoli per Flaviano Pennisi, il batterista "on the road" che gira l'Italia con il suo progetto "Suonare Unniedderè Project". Il video che vi mostriamo racchiude tutte le tappe realizzate all'ombra del Vesuvio. Tappe realizzate in via Toledo, piazza del Plebiscito e sul Lungomare caracciolo. Per l'occasione, ricordiamo, Pennisi si è recato anche ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Diego Armando Maradona, a circa un anno dalla sua scomparsa.