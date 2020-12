Flash mob dei medici di famiglia il 31 dicembre. Ecco perché

Flashmob dei medici di famiglia della Fimmg il 31 dicembre, alle ore 18.00, in piazza del Plebiscito. "Siamo stanchi - spiegano in un comunicato i medici di medicina generale - Siamo sotto organico, spesso non siamo apprezzati, ci ammaliamo, moriamo, ma ci siamo sempre".

Secondo il programma annunciato, l'ultimo giorno del 2020, a partire dalle 18 i medici di famiglia saranno in piazza del Plebiscito a partire dalle 18.00, con addosso i nostri camici, per ricordare i colleghi scomparsi, offrire un simbolico abbraccio alle loro famiglie e annunciare che saranno come sempre al fianco dei pazienti: "salutiamo questo difficile anno e diamo il benvenuto al 2021, preparandoci ad affrontare uniti la nuova sfida!".

L'evento, spiegano i medici Fimmg si terrà in tutta sicurezza ed è autorizzato dalle autorità competenti