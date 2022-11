Gianni Fiorellino: "Nella diversità c'è bellezza". Presentato il tema del prossimo concerto

"Siamo tutti uguali, le diversità, ci rendono unici": sarà questo il tema predominante del nuovo spettacolo musicale che Gianni Fiorellino terrà 18 febbraio al Palapartenope di Napoli. Il cantante napoletano torna dunque a far parlare di sé con un messaggio forte, che nasce dalla sua sensibilità e dalla consapevolezza che del grande potere di comunicare che ha la musica. Dedicare lo show alle “diversità" è infatti una scelta coraggiosa, che stravolge - ancora una volta - gli schemi.

Diversità è libertà

"Oggi sembra necessario fare quello che fanno tutti. E chi non può omologarsi, e sono tanti, si sente escluso e soffre - spiega Fiorellino - Sono le diversità a renderci unici ed uguali allo stesso tempo e a farci superare il conformismo. Quando c'è diversità, c'è varietà! - dice Fiorellino - È’ tempo che i genitori insegnino ai giovani che nelle diversità c’è bellezza, come stiamo facendo mia moglie Melania e io: la diversità - per razza, religione, classe sociale o genere - qualche volta può spaventare, ma sono proprio queste diversità a rendere il mondo eterogeneo e interessante. Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi diceva Charles Hughes, un grande giurista e uomo di Stato".

Il concerto, prodotto da Leone Produzioni, è curato nella comunicazione dalla B&G Art Event Communication della giornalista Barbara Carere. Avrà come radio ufficiale Radio CRC ed è organizzato in collaborazione con Siag Caffè.