Uno studente partenopeo campione olimpionico di filosofia. E tra circa 10 giorni disputerà i Mondiali

E' Giovanni D’Antonio, 17 anni, studente del Liceo Scientifico di Somma Vesuviana “Evangelista Torricelli” il nuovo campione delle Olimpiadi della Filosofia. E tra circa 10 giorni rappresenterà l’Italia ai Mondiali.

Giovanni, che ha vinto con un saggio in lingua inglese superando studenti europei ed extraeuropei, dice "il motivo che mi ha spinto a gareggiare è stato quello di avere la possibilità di esporre delle tesi e di ragionare con altri ragazzi”.

Anna Giugliano, preside dell'Istituto dove Giovanni studia, ha spiegato che, alla notizia, si è commossa fino a piangere. Il primo a credere in Giovanni D'Antonio è stato il suo insegnante, Angelo Papi, arrivato da Cesena, 7 anni fa, al Liceo Scientifico di Somma Vesuviana. “Ho avuto il piacere circa 7 anni fa di conoscere questo territorio – racconta il docente – vengo dall’Emilia Romagna, sono originario di Cesena. Questo cammino in Campania ha rappresentato una scoperta continua: cibo, cultura ma è stato un piacere scoprire dei veri talenti, ragazzi come Giovanni D’Antonio che io ho avuto l’onore di accompagnare in questa grande avventura che lui ha affrontato con grande coraggio. Ci abbiamo creduto insieme. Giovanni ha scritto il migliore saggio in lingua inglese, premiato dal Ministero della Pubblica Istruzione e adesso rappresenterà l’Italia ai Mondiali della Filosofia. Il talento che ho trovato a Somma Vesuviana, alle pendici del Vesuvio, è stato una fonte di piacere perché quando trovi ragazzi così validi il nostro piccolo contributo può essere decisivo”.