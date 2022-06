Elisa Del Genio, la piccola Lenù de L'amica geniale, ecco cosa è Napoli per me

Del regista si sa solo che usa il nome d'arte "Anto" e non vuole farsi riprendere in volto: alto, magro, capelli raccolti in codino corto, si è presentato in conferenza stampa con un colpo di teatro: volto coperto da una maschera di Pulcinella e riserbo massimo su di sé. L'attenzione in sala, in ogni caso, era tutta per le due giovanissime, splendide e talentuose protagoniste, le napoletane Elisa Del Genio, che tutto il mondo ha amato nell'interpretazione di Lenù bambina nella serie dal successo planetario tratta dai libri di Elena Ferrante, e Tonia De Micco, magnetici occhi verdi, che si è fatta apprezzare in Era giovane e aveva gli occhi chiari di Giovanni Mazzitelli.

Il film

Per Tnm Produzioni e Flat Parioli, il film è presentato come thriller psicologico: una madre (Tonia De Micco) e sua figlia piccola sono rinchiuse nel bagagliaio di un'auto da un pericoloso squilibrato: la loro unica speranza di salvezza è riposta in una ragazzina (Elisa Del Genio) che, proprio quello stesso giorno, ha deciso di togliersi la vita. Nel film anche Mirko Frezza, Nicolas Magrini, Christian La Bianca.

Tenebra, che è ambientato in Puglia, all'interno di Villa Romano nei sobborghi di Lecce e parla di adolescenza, crescita e consapevolezza di sè in una chiave decisamente nuova e intrigante, debutterà nelle sale del circuito "The Space" giovedì prossimo, 30 giugno.

Incontro con il pubblico

L'anteprima è in calendario mercoledì 29 giugno 2022 al cinema The Space a Napoli (Viale Giochi del Mediterraneo) alla presenza di regista e cast che arriveranno intorno alle 20.30. Inizio della proiezione alle ore 21.

Abbiamo incontrato Elisa e Tonia al The Space. Nel video che segue, ecco cosa ci hanno detto di Napoli: