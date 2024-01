Il figlio di Rita De Crescenzo torna in casa famiglia, lei protesta: "Questa è una vergogna" - VIDEO

Torna in casa famiglia uno dei figli di Rita De Crescenzo. Il giovane è stato fermato ieri mattina dalla municipale durante un controllo. All'atto del controllo è emerso che il figlio dell'influencer napoletana era scappato dalla casa famiglia. La polizia lo ha condotto in caserma e poi stabilito la collocazione in un'altra struttura in provincia di Caserta.

All'esterno della caserma della Municipale si è radunato un gran numero di persone, tra queste anche la mamma del giovane. La protesta - che non ha fatto registrare momenti di tensione - è stata testimoniata anche dalla stessa Rita che sui social ha pubblicato un video. Queste le sue parole: "Per me è una vergogna. Si è mosso un esercito per mio figlio, gli hanno tolto anche il telefono".