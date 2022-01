E' nato il piccolo Francesco, figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito

E' nato questo pomeriggio alle 15,14, presso la Clinica Ruesch di Napoli, il piccolo Francesco, figlio di Gigi D'Alessio e della compagna Denise Esposito. Ad annunciarlo sui propri profili social ufficiali è stato lo stesso cantautore partenopeo.

"Francesco, benvenuto alla vita", si legge nel post dell'artista napoletano.

Un momento davvero felice per D'Alessio, che nei giorni scorsi ha visto trionfare in qualità di coach a "The Voice Senior", il talent show in onda sulla Rai, Annibale Giannarelli, artista che faceva parte del suo team.