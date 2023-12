Gioia incontenibile per Franco Ricciardi, il figlio si laurea: "Io ho solo la terza media"

Grande gioia per Franco Ricciardi che nelle scorse ore ha festeggiato la laurea del figlio Salvatore. Una gioia incontenibile per il noto cantante napoletano espressa anche via social. Franco, infatti, ha postato una foto del figlio appena laureato, aggiungendo un commento emozionante.

"Io terza media “serale “ Tu la mia Laurea il mio orgoglio Congratulazioni Dottó", si legge nel post preso "d'assalto" da migliaia di fan. Tantissimi i messaggi di auguri per padre e figlio. In tanti hanno voluto anche sottolineare - in merito alla precisazione di Franco sulla terza media - che "Il titolo non ti fa uomo. Sii fiero di te, sei grande!! Auguri a voi!!".