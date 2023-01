La figlia di Vera e Sasy avrebbe bloccato il traffico per un video su TikTok: è polemica

La figlia di Vera e Sasy, nuovi fenomeni social, avrebbe bloccato il traffico - con un gruppo di amici - per girare un video su TikTok. Le immagini, subito diventate virali, però, hanno scatenato una grossa polemica. Sulla vicenda, infatti, è intervenuto anche il deputato Borrelli.

Queste le sue parole: "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di automobilisti inferociti che, loro malgrado, si sono trovati nel traffico paralizzato di via Caracciolo a causa di un gruppo di incivili che, una volta scesi da un’autovettura noleggiata per le feste, hanno deciso di bloccare la strada per realizzare un video poi postato su Tiktok.

Dalle immagini si nota immediatamente l’atteggiamento irresponsabile e strafottente con il quale i protagonisti di questo squallore sfidano senza nessun riguardo ogni norma del codice della strada e della civile convivenza, cantando e ballando sulla carreggiata mentre, in sottofondo, si sentono i clacson degli automobilisti intrappolati. Inoltreremo il video postato sui social in modo da risalire agli autori affinchè vengano sanzionati come meritano.

Bloccare una strada principale coma via Caracciolo significa mettere in serio pericolo l’incolumità altrui rallentando anche l’eventuale intervento dei mezzi di emergenza. Un comportamento che non può essere oltremodo tollerato nella nostra città”.