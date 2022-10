Dedicati a la "Figlia d'o Marinaro" e a D10s i cocktail più iconici dell'inverno

Presentata ufficialmente la nuova carta dei cocktail di Innovative, il locale in via Foria di Giuseppe Scicchitano, rampollo de 'A Figlia d'o Marinaro, nata dalla collaborazione tra Scicchitano e il bartender Rocco De Angelis. La collaborazione tra Scicchitano e De Angelis, spiegano i due all'unisono, "nasce dalla voglia di sfatare uno dei luoghi comuni sui ragazzi del Sud, senza speranza, senza futuro, e senza spazio: abbiamo deciso di riscattarci di credere in primis nella nostra terra e poi noi stessi. E con un lavoro umile, come quello del barista o del ristoratore, abbiamo creato un qualcosa di bello, da vedere, da raccontare, e speriamo che tanti coetanei ci vogliano seguire e imitare".

D10s, Donna Assunta & co.

9 le proposte in lista, tra cui si fa decisamente notare “D10S” dedicato a Diego Armando Maradona: gin, blu di curaçao, sciroppo di falernum, succo di limone e liquore al cocco, sono gli ingredienti del cocktail che si caratterizza per il suo colore rigorosamente azzurro, come la iconica maglia del Pibe.

Non manca quindi “Donna Assunta”, è dedicato alla mamma di Giuseppe, ovvero “A figlia d’‘o Marenaro” e preparato con Broockman’s gin e tonica pink.

" 'O Munaciell' e via Foria” è fatto rum kraken, rum bianco, succo di lime, sciroppo di falernum, purea al passion fruit e estratto d’ananas.

“Welcome To Innovative” composto da prosecco, erderflower, zolletta di zucchero, bitter alla pesca bianca, sferificazione di mandarino e aria alla pesca bianca.