Arriva il panettone d'A figlia d''o Marenaro. Quando costa

Largo ai giovani in casa d'A figlia d''o Marenaro. Le figlie di donna Assunta, le gemelle Carmela e Maria Scicchitano presentano la prima linea di panettoni artigianali assieme alla nuova carta di dolci e offerte per le festività.

‘O Panettone delle "figlie" d'‘A Figlia d’‘o Marenaro

'O panettone delle figlie di donna Assunta ha lunga lievitazione e dodici ore di lento raffreddamento, impasto con burro di provenienza francese e vaniglia Bourbon del Madagascar, cuore di albicocche "pellecchiella" del Vesuvio IGP e copertura in due varianti:cioccolato bianco oppure caramello salato e cioccolato.

Le due versioni vogliono rappresentare un po' l'essere "gemelle diverse" di Carmela e Maria: "abbiamo scelto la pellecchiella del Vesuvio IGP per sottolineare l'identità partenopea che è il cuore d''A figlia d''o Marenaro - commentano le sorelle - offrendo però due tipi di coperture, in modo da soddisfare sia chi ama il cioccolato bianco, sia chi preferisce quello classico, con un tocco di golosità in più dato dal caramello salato".

“Continuiamo – spiega Assunta Pacifico – a fare quello che abbiamo sempre fatto nel nostro ristorante: raccontare Napoli, le sue bellezze, la sua storia e le sue bontà. Sono felice per la scelta delle mie figlie di seguire la linea dolci e sono certa che il loro apporto sarà motivo di ulteriore crescita anche per 'A figlia d''o Marenaro. Inoltre, è il primo Natale da nonna, con il mio nipotino Nunzio, figlio di Giuseppe. Insomma, come potrei non essere felice?".

'O Panettone può comodamente essere acquistato online, sul sito ufficiale d'‘A Figlia d’‘o Marenaro, al costo di 35 euro