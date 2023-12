Una fiaccolata attraversa la città

L'appuntamento è per l'altro sabato, 16 dicembre, con raduno in piazza Vincenzo Calenda, nello spazio antistante il “Teatro Trianon Viviani” e partenza alle ore 16.30 per arrivare poco dopo le 18.15 al Duomo di Napoli dove le comunità religiose e laiche di Napoli si incontreranno per lanciare un grido - disperato e di speranza - contro la violenza e contro tutte le guerre.

"Napoli, città della Pace Unesco - spiega una nota dei promotori - chiede che tacciano immediatamente tutte le armi e che riprenda il dialogo tra le parti coinvolte, allo scopo di giungere a una pace duratura e alla convivenza pacifica tra le popolazioni".

Interventi si alterneranno con momenti musicali: in programma i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; interventi di monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli; Massimo Abdallah Cozzolino, segretario della Confederazione Islamica italiana; Pasquale De Sena presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea. A suonare saranno Marco Zurzolo, Solis String Quartet ed Enzo Gragnaniello. Subito dopo le attrici Marisa Laurito, Antonella Stefanucci e Cristina Donadio leggeranno alcuni brani tratti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il coro “Pueri Cantores” della Santissima Trinità concluderà la manifestazione.

L'evento è promosso da Fermatevi - Resistenti per la pace e la giustizia; Chiesa di Napoli; comunità cristiane e religiose della città, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’ANCI-Campania.