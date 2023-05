Festa scudetto: è a piazza del Plebiscito il clou

Dopo Napoli-Fiorentina uno sciame azzurro si è mosso da ogni parte di Napoli per dirigersi in piazza del Plebiscito, eletta ormai a centro spontaneo della festa scudetto.

Migliaia le bandiere e i fumogeni che hanno colorato la piazza per tutta la notte, mentre riecheggiavano trombette e cori. Tra parrucche e trucchi azzurri, impossibile non notare la statuaria bellezza di Simona: sul corpo una straordinaria body-art con i simboli di Napoli e dello scudetto e in testa il classico diadema di penne delle parate sudamericane.

Un vero e proprio pool interforze è stato di guardia alla fontana di piazza Trieste e Trento per impedirne la "scalata". A protezione della facciata e delle statue di Palazzo Reale eretta una vera e propria barriera di tubolari. Bellissima l'illuminazione tricolore della Prefettura