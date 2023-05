Il ciuccio che passeggia in piazza Nazionale in attesa di Napoli-Fiorentina

La città si prepara all'incontro Napoli-Fiorentina al Maradona con tanta voglia di divertirsi e divertire. Capita così di vedere un ciuchino, simbolo della squadra partenopea, a spasso per Piazza Nazionale, accompagnato da due maestosi e imperturbabili cavalli che ovviamente indossano i colori del Napoli, proprio come i fantini. Gioia, applausi e cori da parte dei passanti, come mostrano le immagini girate con il telefonino dal fotografo Leandro Felicioni. La festa, insomma, continua e - come promesso - continuerà